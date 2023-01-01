Ааргх в эльфятнике. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Я – Ааргх! В принципе, этим все и сказано: получеловек-полутролль, гора мышц с врожденным талантом рычать и тупить. Живу в фэнтезийном мире, населенном несуразностями, нестыковками и штампами. Зато у нас весело! Особенно когда меня с моим худосочным хозяином графом Эшли нанимают в таинственный поход ради «светлого будущего всей эльфийской расы»! Следом увязались два ворчливых гнома, по пути присоединилась самая уродливая наемница, вслед припустила Тайная полиция, черные орки, дорогостоящие убийцы, да еще и настоящий Жрец Зла на огнедышащем драконе! Мораль: никогда не доверяй эльфам…



Ааргх в эльфятнике слушать на видеосервисе Wink.