Ааргх на троне. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Я – ааргх! Не забыли? Существо громадное, могучее, созданное самой природой рычать и тупить, а уж никак не читать книги, чем я втихую и занимаюсьЕ И вот в тот день, когда я практически сделал предложение самой уродливой наемнице, на нас вновь наваливается Тайная полиция, злой маг Карланиус, старые ведьмы, черные орки и мокрые нерейды. Гр-р-р! Ну ни минуты покоя, сплошной мордобой, вопли, трупы и выбитые зубыЕ Но самое обидное, что, лишь только я решил хоть минуточку отдохнуть, присев на самое большое кресло в уголочке, – все сразу в крик! А я виноват?! Откуда мне знать, что это трон ИмперииЕ



Ааргх на троне слушать на видеосервисе Wink.