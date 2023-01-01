А закаты дышат. Светлана Украинцева
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А закаты дышат. Светлана Украинцева

А закаты дышат. Светлана Украинцева (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Поэзия12+

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Сюжет

Поэзия Светланы Украинцевой – это проникновенная связь автора с одушевлённой и обожёствлённой природой, где она по-разному может услышать дождь, и «словно одуванчик сжаться от дождя», удивиться, поспорить с ветром, поговорить с закатами и воспрянуть вместе с весенним половодьем....

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Поэзия

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