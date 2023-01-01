WinkАудиокнигиА. П. Чехов «Вишневый сад». Биографические сведения. Краткое содержание. Анализ текста. Примеры сочинений. И. О. Родин
А. П. Чехов «Вишневый сад». Биографические сведения. Краткое содержание. Анализ текста. Примеры сочинений. И. О. Родин (книга, 2022) слушать онлайн
2022, Аудиокнига
Классика12+
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О книге
Данная книга содержит в себе все необходимое, что может понадобиться при изучении комедии А. П. Чехова «Вишневый сад» в школе, а также при сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Это в первую очередь краткое содержание произведения. Особое внимание уделено анализу текста, образов произведения и написанию сочинения, пос�кольку именно это вызывает наибольшие трудности при сдаче экзаменов.
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