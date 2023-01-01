А. П. Чехов «Вишневый сад». Биографические сведения. Краткое содержание. Анализ текста. Примеры сочинений. И. О. Родин (книга, 2022) слушать онлайн

Данная книга содержит в себе все необходимое, что может понадобиться при изучении комедии А. П. Чехова «Вишневый сад» в школе, а также при сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Это в первую очередь краткое содержание произведения. Особое внимание уделено анализу текста, образов произведения и написанию сочинения, пос�кольку именно это вызывает наибольшие трудности при сдаче экзаменов.



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