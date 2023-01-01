А может это любовь? Как понять, есть ли будущее у ваших отношений. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Почему именно этот человек? Как понять, сложатся ли у вас долговременные отношения? И что делать, если все истории любви терпят крах? О том, как прервать вереницу любовных неудач, распознать «того самого» и не упустить настоящую любовь – читайте в подборке статей журнала Psychologies. В дайджесте вы также найдете: • 12 самых важных качеств спутника жизни • 6 признаков того, что вы и вправду влюблены • 8 признаков отношений на всю жизнь • 5 надежных критериев, которые помогут узнать настоящую любовь.



А может это любовь? Как понять, есть ли будущее у ваших отношений слушать на видеосервисе Wink.