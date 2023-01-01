А может, это любовь?. Ирис Ленская (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Когда предал самый близкий человек и кажется, что мир рухнул, помни, жизнь на этом не заканчивается! Особенно, если богатый и красивый парень предложил заключить необычный контракт на год… Вот только мало того, что парень оказался совсем не сахар, так ещё и контракт с «подводными камнями». А ты совсем не русалка…



А может, это любовь? слушать на видеосервисе Wink.