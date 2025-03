A Cure for Emptiness / Прорасти в моей пустоте. Эльнара Декстер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сколько испытаний и искушений уготовила судьба для выпускницы Нью-Йоркского факультета по связям с общественностью, для девочки словно бы «выросшей в шкафу» религиозной многодетной семьи. Стать личным пиар-менеджером звезды мировой величины было пределом ее мечтаний. Быть поверенным лицом человека, которого обожают миллионы, безусловно, очень лестно, однако, какую цену она готова за это заплатить? How much trouble and temptation has fate prepared for a young public-relations graduate in contemporary New York? For a woman who grew up in the sheltered environment of a religious family, surrounded by brothers and sisters? Becoming the personal PR manager of a world-famous rock star seems, at first, the high point of her ambition. And being the confidante of a man adored by millions is certainly flattering. But what price is she willing to pay?



