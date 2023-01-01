А что, если они нам не враги? Как болезни спасают людей от вымирания. Шарон Моалем (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если вы когда-нибудь задавались вопросом, как человечество смогло выжить в этом полном опасностей мире, то вы по адресу. Генетик и врач Шарон Моалем выдвинул смелую гипотезу: выжить человечеству помогли… болезни! Мы не догадываемся о том, что все заболевания и то, как мы на них реагируем, – это многовековой результат нашего совместного следования по пути эволюции.Что общего у диабетика с древесной лягушкой?Как самостоятельно активировать у себя направленные мутации?Как солнцезащитные очки провоцируют солнечный ожог?Как научиться получать полезный витамин D из вредного холестерина? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в этой удивительной и, пожалуй, самой неоднозначной книге по генетике! Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить заменой консультации врача. Перед совершением любых рекомендуемых действий необходимо проконсультироваться со специалистом.



А что, если они нам не враги? Как болезни спасают людей от вымирания слушать на видеосервисе Wink.