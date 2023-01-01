9 дней. Павел Сутин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Похоронив друга, погибшего в автокатастрофе, герои обнаруживают в его ноутбуке документы, фотографии и видеозаписи, решительно противоречащие тому, что они знают о себе и друг друге. Герои приступают к расследованию, результаты которого выйдут далеко за рамки их представлений о “реальности”. Перед вами – выдающийся представитель русскоязычной взрослой фантастики, и, что особенно приятно, написанный хорошим языком. И ключевое здесь именно: “взрослой” (в идеале – 30 ), “русской” (национальная душа, а не просто приключения тела) и “язык” (наконец-то). Вот почему также справедливо суждение, что роман этот – не научная фантастика, не метафизические изыски и не детектив, а излюбленный жанр автора, который в американской литературе некогда был назван «true story which never happened» – совершенно правдивая история, которая в принципе не могла случиться. “Я давно не читала такой книги, ради которой готова была не спать до утра, лишь бы добраться до конца. Она загадочная, мистическая, но благодаря грамотно прописанным образам и атмосфере, деталям и названиям, эта довольно фантастическая история кажется очень реальной, очень знакомой и… родной!” Невероятная книга, очень рекомендую!” Ольга Есаулкова “…уже казалось, что ничего особо неожиданного в этом жанре и не придумаешь. Значит всe дело именно в привлекательности персонажей, в неформальности авторской манеры – обрывистой, с намeками и недоговорeнностями, разговорно-диалоговой, прозрачно-понятной и одновременно таинственно-интригую...Слушайте книгу.



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