80 дней вокруг света. Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Главный герой книги Филеас Фогг, заключил пари, что сумеет обогнуть земной шар с запада на восток за 80 дней. Его ждет полное опасностей, но очень увлекательное путешествие. Оно начинается в Англии, далее Фогг отправляется во Францию, Египет, Индию, Китай, Японию, Америку. В Индии Филеас Фогг и его слуга Паспарту спасают прекрасную Ауду, которая впоследствии становится женой англичанина. Мешает путешествию и сыщик Фикс, полиция уверена, что именно Фогг украл крупную сумму в Английском банке, а пари – только возможность скрыться от закона.



80 дней вокруг света слушать на видеосервисе Wink.