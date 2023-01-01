8 правил любви: как найти, сохранить и отпустить. Джей Шетти. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Многие думают, что настоящая любовь должна быть идеальной. Джей Шетти, британский лайф-коуч и ведущий подкастов, развенчивает этот миф. В своей книге он рассказывает, что делать, если люб�овь оказалась не такой, как мы предполагали, как избавиться от влияния общественных ожиданий на отношения и полюбить самого главного человека в своей жизни — себя.



Джей Шетти, прожив три года среди индуистских монахов, соотносит четыре ашрама — стадии духовного развития в индуизме — с четырьмя стадиями развития любви. Он рассказывает о любви через призму индуизма и формулирует правила, которые помогут отточить умение дарить и принимать любовь.



8 правил любви: как найти, сохранить и отпустить слушать на видеосервисе Wink.