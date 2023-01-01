777. Кирилл Рябов (книга, 2020) слушать онлайн

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Кирилла Рябова сравнивают с Хармсом и Камю, говорят, что он Балабанов в современной литературе, называют главным писателем своего поколения. Роман «777» подтверждает эту репутацию. Внезапное счастливое событие – ошибка банкомата, выдавшего главному герою баснословную сумму, – запускает чере�ду событий, насколько страшных, настолько же и смешных. Гай Ричи с инъекцией русской хтони. Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань. Почему Кирилла Рябова сравнивают с Хармсом и Камю? Узнаете из нашей статьи в ЛитРес: Журнале



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