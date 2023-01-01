7 ступеней к семейному счастью. Светлана Михайловна Боровенская (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Книга «7 ступеней к семейному счастью» представляет собой пошаговое руководство к обретению мужчины мечты через практические упражнения, повышающие уверенность и позитивное мышление. Учит уважению к себе и независимости от мнения окружающих. Обретению внутренней гармонии и красоты через аффирмации и визуализацию.Ценность книги в том, что автор сама прошла сложный путь к счастливой жизни, не скрывает своих ошибок и неудач. Опробовав на себе методику, вырвалась из плена страхов и блокирующих убеждений, раскрыв свои внутренние ресурсы.Пройдя всего семь шагов, уже через месяц вы увидите новую себя: уверенную, легко преодолевающую преграды, освобождённую от внутренних ограничений.



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