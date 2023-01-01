7 шагов к стабильной самооценке. Борис Михайлович Литвак (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига от бизнесмена и бизнес-тренера Бориса Литвака! Методы и приемы по изменению самооценки и переосмыслению собственных возможностей. Борис Литвак – бизнесмен и бизнес-тренер, директор клуба КРОСС, создатель авторских программ «Новый уровень мышления», «Фундамент Цели», «Роли в группе», «Сценарное перепрограммирование», программ по саморазвитию и самооценке.



7 шагов к стабильной самооценке слушать на видеосервисе Wink.