7 правил ведения сложных разговоров с коллегами и начальством. Роберта Чински Мэтьюсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Многие разговоры на работе напоминают монолог, а не диалог. Признавая, что для достижения значимых результатов разговора требуются два человека, автор описывает, что должен сделать каждый участник для достижения наилучшего возможного результата. Используя примеры повседневных рабочих ситуаций, эта книга предлагает рекомендации, как создать правильные условия для содержательного обсуждения. Автор выделяет семь ключевых правил общения (принципов), которые позволяют обеим сторонам глубже понять, о чем может думать другой человек, и помогают более четко сформулировать свою точку зрения. Эти правила – уверенность, ясность, сострадание, любопытство, компромисс, доверие, смелость. Книга включает советы от тех, кто был в этих ситуациях и преуспел, примеры сценариев продуктивных бесед, а также анализ уроков, извлеченных из неудачных разговоров. Читатели узнают, как подготовиться к диалогу, начать его и управлять потенциально сложным обменом словами, который обычно происходит на работе, и придут к пониманию того, что для любого разговора должен быть задействован интерес обеих сторон. Эта книга содержит дополнительные материалы в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки.



7 правил ведения сложных разговоров с коллегами и начальством слушать на видеосервисе Wink.