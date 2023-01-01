7 навыков высокоэффективных семей. Стивен Кови. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Современные дети «живут» в гаджетах, имеют свободный доступ к видео и музыке, пропагандирующим порнографию, сексуальную распущенность и насилие. Если раньше в школах главными дисциплинарными проблемами были жевательная резинка и беготня по коридорам, то теперь речь идет о наркомании, подростковой беременности, самоубийствах, изнасилованиях и серьезных правонарушениях. Все потому, что большинство семей перестали быть семьями в привычном понимании. Мы не слышим друг друга, родители заняты зарабатыванием денег и удовлетворением личных амбиций, а дети предоставлены сами себе. Пришло время возродить институт семьи! В этом нам помогут 7 навыков — система Стивена Кови, которая доказала свою эффективность не только в бизнесе, но и в семейной жизни.





7 навыков высокоэффективных семей слушать на видеосервисе Wink.