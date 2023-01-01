7 дней до взлета. Прямой рейс к успеху. Бек Нарзи (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга «7 дней до взлeта. Прямой рейс к успеху» – это семидневный аналитический практикум, рассчитанный как на молодых предпринимателей, так и на действующих профессионалов HoReCa (гостеприимства и общепита) и смежных индустрий. В неформальной, дерзкой, порой обескураживающей манере автор, снискавший славу enfant terrible российской барно-ресторанной сферы, демонстрирует изнанку построения бизнеса от поиска идеи до ее успешного воплощения в жизнь. Основу книги составляют бизнес-кейсы, фрагменты лекций и статей ведущего практика и совладельца ресторанной группы Pachamama Restaurant Group в Лондоне, в чей консалтинговый послужной список входят свыше 30 заведений в России и за рубежом. Именно Бек Нарзи обеспечил России попадание в список 50 World's Best Bars, а себе почетное место в мировой десятке лучших предпринимателей по версии Havana Club и список 50 самых влиятельных людей мира барной индустрии.



7 дней до взлета слушать на видеосервисе Wink.