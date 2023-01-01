6 типов гениев. Как понять, что вам нравится делать, и вдохновить команду. Патрик Ленсиони. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Чтобы работа приносила радость и помогала развиваться, нужно выбирать задачи по душе и по способностям. Для этого важно определить свои сильные стороны и понять, какую роль в команде вам нравится выполнять. Бизнес-консультант Патрик Ленсиони подробно рассказывает, как это сделать и что это д�аст линейному сотруднику и руководителю.





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