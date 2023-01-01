6 главных решений в твоей жизни. Гид для подростков, живущих в цифровую эпоху. Шон Кови. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Шон Кови опросил сотни подростков по всему миру и выяснил, что на молодые годы приходится шесть самых важных решений, которые определяют жизнь человека на многие годы вперед: что делать с образованием, с кем дружить, как выстроить отношения с родителями, что делать с романтическими отношениями, как относиться к аддиктивным веществам и на чем строить самооценку. В своей книге Шон объясняет, куда приведет тот или иной выбор, и дает советы о том, как выстоять под натиском реального мира.



6 главных решений в твоей жизни слушать на видеосервисе Wink.