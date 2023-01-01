6. Гички. Катерина Логинова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга приглашает вас стать участником веселой компании, которая отправляется в путешествие. Персонажи время от времени меняются, места тоже. Окунитесь в мир, где люди играют с судьбой и где судьба порой бывает весьма снисходительной. Позитивный настрой, жизнелюбие, умение смеяться над собой �помогает героям находить смешное в самых нелепых и малоприятных ситуациях.



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