5S для офиса. Как организовать эффективное рабочее место. Томас Фабрицио, Дон Тэппинг. Ключевые идеи книги
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5S для офиса. Как организовать эффективное рабочее место. Томас Фабрицио, Дон Тэппинг. Ключевые идеи книги

5S для офиса. Как организовать эффективное рабочее место. Томас Фабрицио, Дон Тэппинг. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Нон-фикшн55 мин16+

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Сюжет

Первая книга в России о том, как организовать эффективную рабочую среду в офисе согласно философии бережливого производства. Офис в рамках системы 5S — это любые помещения, не предназначенные напрямую для изготовления продукции, размещения инструментов или обработки материалов. Книга описывает пошаговое построение системы 5S, позволяющей устранить потери, которые несет бизнес из-за неэффективной организации работы в офисе. Упрощенно 5S — это система, при которой каждая вещь в офисе располагается максимально рационально и всегда возвращается на место после использования. Если следовать этому правилу — потери времени и ресурсов сведутся к минимуму, а в офисе всегда будет чистота и порядок.

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