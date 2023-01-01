5S для офиса. Как организовать эффективное рабочее место. Томас Фабрицио, Дон Тэппинг. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Первая книга в России о том, как организовать эффективную рабочую среду в офисе согласно философии бережливого производства. Офис в рамках системы 5S — это любые помещения, не предназначенные напрямую для изготовления продукции, размещения инструментов или обработки материалов. Книга описывает пошаговое построение системы 5S, позволяющей устранить потери, которые несет бизнес из-за неэффективной организации работы в офисе. Упрощенно 5S — это система, при которой каждая вещь в офисе располагается максимально рационально и всегда возвращается на место после использования. Если следовать этому правилу — потери времени и ресурсов сведутся к минимуму, а в офисе всегда будет чистота и порядок.





5S для офиса слушать на видеосервисе Wink.