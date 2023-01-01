55 (Пятьдесят пять). Джеймс Деларджи (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Один из ярчайших остросюжетных дебютов 2019 г. Одна из самых взрывных завязок десятилетия. Сбивающий с ног темп охоты на убийцу. Деларджи открыл миру не только свое потрясающее дарование, но и целый неизведанный континент триллеров – Австралию. Права на экранизацию романа куплены компанией культового режиссера и продюсера Джерри Цукера, создателя «Привидения» с Патриком Суэйзи и Деми Мур. Полицейский участок в австралийской глуши. К сержанту Чендлеру Дженкинсу вваливается насмерть перепуганный и покрытый кровью посетитель по имени Гэбриэл. Он только что вырвался из лап жестокого безумца. Некто по имени Хит хотел сделать его своей 55-й жертвой. Хит – серийный убийца. И он должен быть немедленно пойман. Впрочем, в этом нет необходимости. Вот он, сам объявился в том же участке… и рассказывает точь-в-точь, до самых мелких деталей, такую же историю чудесного спасения. Только в ней он сам – жертва, а Гэбриэл – серийный убийца. Оба готовы на все, чтобы доказать свою версию. Но ведь правду может говорить только один… Разве не так?



55 (Пятьдесят пять) слушать на видеосервисе Wink.