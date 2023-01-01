54 минуты. У всех есть причины бояться мальчика с ружьем. Марике Нийкамп (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новый аудиосериал в озвучке Юлии Степановой – о том, как всего 54 минуты способны изменить жизнь навсегда. Душный актовый зал. Скучная речь директора. Обычное начало учебного года в школе Оппортьюнити, штат Алабама, где редко происходит что-то интересное. Пока не гремит выстрел… Затем еще один и еще. Парень с ружьем, который отчаялся быть услышанным. Кто над ним смеялся? Кто предал? Кто мог ему помочь, но не стал? Они все здесь, в запертом актовом зале. Теперь их жизни зависят от эмоций сломленного подростка, который решил, что ему больше нечего терять. Используй хештег #54минуты, чтобы поделиться своим мнением о сериале в социальных сетях.



54 минуты слушать на видеосервисе Wink.