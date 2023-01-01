50 вопросов про динозавров. Ромен Амьо (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Искали самую полную энциклопедию про динозавров? Книга «50 невероятных вопросов про динозавров» – это именно она! Динозавры – гигантские, таинственные и притягательные существа. Их нельзя увидеть в зоопарке, поэтому читать о них ужасно интересно! В этой книге собрано 50 серьезных и несерьезны�х вопросов о динозаврах, на которые вам стоит знать ответы. Были ли желтые динозавры? Кто такой бэмбираптор? Существовал ли динозавр длиной с автобус? Как быстро нужно бежать, чтобы спастись от динозавра? А еще с помощью этой книги вы узнаете: •



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