50 стратегий, которые изменили историю. Торговля. Дэниэл Смит
Wink
Аудиокниги
50 стратегий, которые изменили историю. Торговля. Дэниэл Смит

50 стратегий, которые изменили историю. Торговля. Дэниэл Смит (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Зарубежная литература186 мин12+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

В то время как судьба человека или даже всего мира могла зависеть от случайностей или каких-либо безумных обстоятельств, большая часть человеческой истории определялась результатами осуществления стратегии. На страницах – пятьдесят стратегий, сформировавших тот мир, который мы знаем сейчас. Из раздела «Торговля» вы узнаете: • Правда ли, что конкуренция вредит торговле? • Что подразумевает под собой творческий подход к рынку? • Кого называют «королем франчайзинга»?

50 стратегий, которые изменили историю слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг