50 стратегий, которые изменили историю. Торговля. Дэниэл Смит (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В то время как судьба человека или даже всего мира могла зависеть от случайностей или каких-либо безумных обстоятельств, большая часть человеческой истории определялась результатами осуществления стратегии. На страницах – пятьдесят стратегий, сформировавших тот мир, который мы знаем сейча�с. Из раздела «Торговля» вы узнаете: • Правда ли, что конкуренция вредит торговле? • Что подразумевает под собой творческий подход к рынку? • Кого называют «королем франчайзинга»?



50 стратегий, которые изменили историю слушать на видеосервисе Wink.