50 секретов. Практическая астроПсихология. Алина Полянская
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Аудиокниги
50 секретов. Практическая астроПсихология. Алина Полянская

50 секретов. Практическая астроПсихология. Алина Полянская (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Эзотерика, Психология56 мин12+

Сюжет

Книга сделана в виде еженедельника, состоящего из советов по астрологии и психологии. Она будет полезна тем, кто хочет улучшить качество своей жизни. Ежедневные шаги приведут к нужным результатам. Сверяйтесь со звездами, используйте законы Вселенной, живите в гармонии с природой!

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