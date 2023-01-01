50 секретов. Практическая астроПсихология. Алина Полянская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга сделана в виде еженедельника, состоящего из советов по астрологии и психологии. Она будет полезна тем, кто хочет улучшить качество своей жизни. Ежедневные шаги приведут к нужным результатам. Сверяйтесь со звездами, используйте законы Вселенной, живите в гармонии с природой!



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