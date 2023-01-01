50+ психологических техник на каждый день. Книга 8. Артем Федоров (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

К данной аудиокниге прилагается PDF-файл, рекомендованный для скачивания. Файл важен для лучшего понимания и усвоения книги. Данное пособие – набор техник, методик, упражнений, которые могут быть полезны в работе психолога, консультанта или психотерапевта. Вы найдете богатый материал для раб�оты с такими темами как психосоматика, страхи, агрессия, горе, депрессия, стыд, обиды, отношения, зависимости, привязанности, самооценка, уверенность в себе, смысл жизни и многое многое другое. Данные техники пришли из разных направлений психотерапии, при этом гармонично сочетаются друг с другом.



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