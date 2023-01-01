50 правил воспитания детей. Анна Морис (книга, 2014) слушать онлайн

Сюжет

«50 правил воспитания детей» предложит Вам решение целого ряда серьезных проблем: – как преодолеть детские кризисы,– как развить в ребенке талант,– как справиться с плохим поведением,– как справиться с агрессией и чрезмерной обидчивостью,– как отучить ребенка обманывать и еще многое друго�е. Воспользовавшись этим руководством, составленным коллективом опытных педагогов – практиков, Вы не допустите досадных ошибок и сможете воспитать поистине гармоничную личность!



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