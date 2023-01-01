5 шагов к дому без хлама. Дарья Вольская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта запись для тех, кто давно хочет освободить свой дом от лишнего, и расчистить пространство для жизни и перемен. Узнаем: – что такое расхламление, и почему порядок начинается с него?– с чего начать, как не вымотаться в процессе?– почему вам страшно избавляться от вещей?– что делать с подарка�ми, поделками и «а вдруг пригодится?» – куда деть ненужные вещи? Точно не в помойку! Дарья Вольская, профессиональный организатор пространства, эксперт по созданию порядка в доме, организатор марафонов по расхламлению.



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