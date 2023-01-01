48 законов власти. Роберт Грин. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

По мнению Роберта Грина, стремление к власти свойственно большинству людей. Но будучи выставленным напоказ, оно небезопасно. Внешне люди обязаны уважать честную игру, а на деле учатся расчетливости, осмотрительности и применяют те же поведенческие модели, что и их предшественники тысячелетия назад. Автор выделил 48 «законов власти», которые обучают искусству выбирать окольные пути. Он знакомит с понятием власти, ее свойствами, дает рекомендации к ее завоеванию и искусному манипулированию другими.

Книга не только помогает нам лучше понять, что стоит за тем или иным ходом лидеров партий, депутатов или членов правительства. Она также полезна при анализе запутанных ситуаций на работе, конфликтов со знакомыми. Хотя автор обращается к нам, как бы обучая хитростям придворной жизни, на самом деле он не учит подлости, а предостерегает и помогает распознать ее в жизни.



48 законов власти слушать на видеосервисе Wink.