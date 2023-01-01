4.50 из Паддингтона / 4:50 from Paddington. Книга для чтения на английском языке. Агата Кристи (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Книга озвучена с помощью искусственного интеллекта. По дороге в гости к мисс Марпл ее подруга из окна поезда увидела, как совершилось убийство. Полиция трупа не нашла, но мисс Марпл, изучив карту местности, поняла, куда примерно делось тело женщины – его выкинули из поезда, а затем спрятали. В ближайшем к путям прохождения поезда поместье под описание преступника (виденного, правда, только со спины) подходят несколько человек. Кто из них? Почему? Кто жертва и где, собственно говоря, тело? Как обычно, Скотленд-Ярд собирает факты и улики и приходит к неверным выводам, а мисс Марпл безошибочно указывает на злодея, правда, ей в этом помогает одна из ее приятельниц, устроившаяся в поместье «прислугой за все». Метод расследования милой пожилой леди прост: она убеждена в том, что в ее деревушке Сент-Мери-Мид можно встретить все типы характеров, а человечество не выдумало никаких новых мотивов преступлений, они все те же – зависть, жадность, деньги.



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