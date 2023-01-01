4 часа из жизни Блока, Римская опера. Ираклий Андроников (книга, 2014) слушать онлайн

Сюжет

«Сестры Хауф». О встрече И. Андроникова в Вене с сёстрами Хауф, подарившими музею М. Ю. Лермонтова две миниатюры с изображением поэта. «4 часа из жизни Блока». О встрече молодых писателей с А. Блоком на литературных курсах, организованных М. Горьким в 1920 году. «Римская опера». Рассказ И. Андронико�ва о поездке группы советских писателей в Италию. Дает яркие портреты писателей Э. Казакевича, В. Шкловского. Делится своими сильными впечатлениями от посещения римской оперы: великолепные певцы, эмоциональная, музыкально образованная публика. «Рекомендации Перцову Петру Петровичу». О приёме в Союз писателей публициста П.П. Перцова.



4 часа из жизни Блока, Римская опера слушать на видеосервисе Wink.