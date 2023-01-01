33 стратегии войны. Часть 4. Роберт Грин (книга, 2016) слушать онлайн

Сюжет

Война и способы ее ведения обладают непреклонной, неумолимой логикой: если вы чего-то хотите или к чему-то стремитесь, то должны быть готовы сразиться за это. Владение стратегическим искусством войны сделает вашу жизнь более спокойной, мирной и плодотворной. Ведь вы будете знать, каковы правила игры, и сумеете одерживать победы, не прибегая к насилию. «33 стратегии войны» от Роберта Грина, искушенного знатока человеческой психологии и автора мирового бестселлера «48 законов власти», помогут вам найти выход из любого сложного положения и принять правильное решение. Войну, как и любой другой конфликт, ведут, и выигрывают благодаря стратегическому искусству. © Издательство Гельветика



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