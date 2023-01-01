301 способ не скучать на работе. Дэйв Хемсат,Лесли Йоркс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга для всех, кто пропадает полную неделю на работе. Она расскажет вам, как каждый день не терять присутствия духа и предложит более 300 идей для создания веселой и приятной атмосферы в вашем офисе. Начиная с вашего рабочего места, совещаний, тренингов, общения и заканчивая созданием крепкой команды, наймом новых работников, повышениями и аттестациями – во все это книга поможет вам добавить радости и хорошего настроения. Дэйв Хемсат и Лесли Йеркс доказали, что там, где шутят и веселятся, людям работается лучше, и это великолепно сказывается на результатах. И самое главное – они учат получать от работы удовольствие, неважно, на какой ступеньке служебной лестницы вы стоите.



301 способ не скучать на работе слушать на видеосервисе Wink.