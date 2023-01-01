301 способ не скучать на работе. Дэйв Хемсат,Лесли Йоркс
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301 способ не скучать на работе. Дэйв Хемсат,Лесли Йоркс

301 способ не скучать на работе. Дэйв Хемсат,Лесли Йоркс (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес236 мин16+

Сюжет

Эта книга для всех, кто пропадает полную неделю на работе. Она расскажет вам, как каждый день не терять присутствия духа и предложит более 300 идей для создания веселой и приятной атмосферы в вашем офисе. Начиная с вашего рабочего места, совещаний, тренингов, общения и заканчивая созданием крепкой команды, наймом новых работников, повышениями и аттестациями – во все это книга поможет вам добавить радости и хорошего настроения. Дэйв Хемсат и Лесли Йеркс доказали, что там, где шутят и веселятся, людям работается лучше, и это великолепно сказывается на результатах. И самое главное – они учат получать от работы удовольствие, неважно, на какой ступеньке служебной лестницы вы стоите.

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