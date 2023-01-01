2.Древнегреческие философы. Анаксимандр. Катерина Логинова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга посвящена древнегреческой философии. Философия произрастает из мифологии и мистерий, и все это переплетается с историей. Дела давно минувших дней прямо или косвенно связаны с нами. Потому, изучая философию, мы можем лучше понять себя, что для нашей цивилизации совсем не является лишним.



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