250 дерзких советов писателю. Чак Вендиг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«250 дерзких советов писателю» – это пропитанный выпивкой, остроумный и честный дзен-взгляд на сочинительство. В книге емкие, смелые, местами непристойные, но до безобразия вдохновляющие советы от писателя и сценариста Чака Вендига. Как латать сюжетные дыры и не угробить диалог? Зачем нужен персонаж с гнильцой? Почему первый черновик романа надо писать как бог на душу положит? Автор не будет с вами церемониться – возьмет за шкирку и протащит по всему литературному процессу, наставляя в пути: «цель первая: закончить д#рьмо, которое начали», «слишком много участников только портят оргию», «раздутые описания – от вашего раздутого эго», а «объяснение – песок в трусах истории». Поверьте, таких книг о писательстве вы еще не встречали. Почему книга достойна прочтения В этой книге изложены 275 дерзких советов о сочинительстве. Не 250. Неожиданный бонус, да? А еще они лаконичны, то есть без воды и по делу. Ну и для пущего удобства оформлены в 11 пронумерованных списков. Необычные авторские советы помогут разобраться с вопросами, которые есть у каждого, кто пишет художественные тексты: как поймать читателя на крючок повествования, в чем разница между оригинальной историей и сюжетом, почему важно не забывать при описании о «правиле трех» Роджера Желязны и что лучше: обивать пороги издательств или выпустить самиздат? Для кого эта книга Для всех, кто пишет (или хотел бы писать) романы и сценарии. Кто автор Чак Вендиг – романист, сценарист, игровой дизайнер и писатель на все руки. Он внес два миллиона слов в ролевую гейм-индустрию и разработал популярную игру «Охотник: бдение» (White Wolf Game Studios / CCP). Он также написал еще одну большую книгу советов начинающим писателям: «Исповедь сочинителя-фрилансера» (Confessions of a Freelance Penmonkey). Он слишком много пишет. Возможно, пора остановиться. Держитесь от него подальше, ибо он может быть пьян. Сейчас он живет в глуши штата Пенсильвания со своей замечательной женой, сыном и тако-терьером. Вы можете найти Чака на его сайте, где он раздает сомнительные советы писателям и рекомендации по книгоизданию. Отзывы Если бы не советы Чака Вендига, я бы давно завязала с сочинительством. Когда вы отправляетесь на литературную битву, прижмите эту книгу к своей груди! Ее нужно прочесть всем, кто хотя бы подумывает о заработке писательством. Карина Хупер, автор книги Blood of the Wicked Вендиг укажет вам путь, словно Вергилий Данте,– пусть даже Вергилий вдруг стал сквернословом и любителем выпивки… Купите эту книгу, редактор скажет вам спасибо. Дженни Хилл, редактор в Solaris Books Сейчас к доброму слову относятся с подозрением. Попыткам услужить не доверяют. Альтруизм вызывает скепсис. Мы живем в такое время, когда циники принимают объятия лишь от матери, да и то лишь выпимши и в истерике. Когда писатель доходит до циничного, пьяного и сентиментального дна, вот тогда ему нужны грубые и беспощадные советы Чака Вендига. Это не для малодушных. Но ведь не для них и писательство. Мур Лафферти, ведущий подкаста I Should Be Writing, редактор Escape Pod Чак Вендиг раздает советы по сочинительству и карьере: советы неизменно дерзкие, грубые, творческие, умные и честные. И еще веселые. Вы никогда не будете столько хохотать, научаясь столь многому. Мэтт Форбек, игровой дизайнер, автор книги Vegas Knights © Storysidе



