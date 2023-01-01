24 hours. Gokudo Yakudzaki (книга, 2023) слушать онлайн

"Книга, которую я никогда не буду перечитывать",– Gokudo Yakudzaki.Секреты существуют, даже, если дружба находится на самом доверенном уровне.Среди друзей, всегда есть человек, который, что-то скрывает. В этой истории 7 друзей будут расследовать дело об убийстве их подруги Эри Цутия. Следствие предполагает, что убийца находится в компании подростков, допросы не дают нужных результатов. Поэтому полиция решается на риск, закрыв школу, оставив в ней только семерых подростков. Следователи дают школьникам 24 часа, чтобы те признались, кто же всё-таки причастен к убийству.Несмотря на тяжёлую обстановку, Кадзуко Дазай пытается вспомнить, что же всё-таки произошло между ней и Цунаки Мацусита ночью в палатке три года назад.Подростков ждёт испытание на прочность. Смерть выбирает слабых. Семь школьников должны пройти все испытания, которые придумала их погибшая подруга. Фортуна не всегда на стороне игрока, в потайном ходе подростков ждут смертельные приключения.



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