24 часа. Алекс Д,Лана Мейер (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Новый год. Новая жизнь.» Сколько еще людей прямо сейчас произносят эту же мантру в надежде, что волшебство сработает? Огромное количество желаний загадывается в рождественскую ночь, но только единицы по-настоящему верят, что они исполнятся. Говорят, стоит быть осторожным со своими желаниями. Иначе они могут свалиться на тебя, как снег на голову и нагло заявиться на порог твоего дома в виде надоедливой пигалицы. Ты думаешь, что она – самая невыносимая девушка на свете, ещё не зная, что в твою жизнь ворвалась особенная Снежинка – одна из трехсот пятидесяти миллионов других. Уникальная. Единственная. Та самая. А потом растаяла. Ровно до следующего Рождества. И все что у нас есть – это двадцать четыре часа безумия, от которых мы до сих пор не нашли лекарство. Но как быть, когда эти двадцать четыре часа стоят целого года?



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