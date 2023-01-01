WinkАудиокниги21 стакан. Истории Йогеша, записанные Анро. Андрей Рогач (Анро)
21 стакан. Истории Йогеша, записанные Анро. Андрей Рогач (Анро) (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Приключения, Религия и духовная литература99 мин18+
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О книге
Эта книга – сборник удивительных коротких историй о странствиях в Индии, записанных со слов молодого человека родом из провинциального городка в Беларуси. Йогеш в простой и ненавязчивой форме рассказывает о своем личном опыте духовных переживаний – иногда обычных, иногда смешных, иногда – запредельных, но всегда проникнутых жаждой поиска Истины. Автор литературной записи – известный художник и фотограф Андрей Рогач (Анро). Книга снабжена эпиграфами из Бхагавад-Гиты. ©
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