21 секрет улучшения семейной кармы. Олег Торсунов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Никто не будет любить нас больше, чем наши близкие люди. И в то же время никто не способен ранить нас сильнее, чем… наши близкие люди. Отчего разрушаются семьи? Отчего так актуальна в мире проблема одиночества в толпе? Может быть, во всем виновата «негативная семейная карма»? Прочитав эту книгу, вы получите очень действенное руководство к тому, как эту самую карму улучшить. Вы научитесь грамотно гасить конфликты, вдохновлять и направлять на путь истинный своих родных и близких, узнаете о том, можно ли «переборщить» ссамосовершенствованием и как этого избежать. Как увидеть хорошее даже в самом неприятном человеке? Как не сотворить из собственных детей требующих поклонения идолов? Как сохранить любовь? 21 секрет. Так мало и так много! Начните читать, и секреты улучшения семейной кармы перестанут быть секретами и принесут вам счастье. Тяжелую, неблагоприятную карму можно изменить при помощи разума. Перестроите мышление, вернете его в верное русло – исправится карма. И на страницах этой книги вы найдете немало секретов перестройки мышления, а значит – исправления кармы, улучшения семейной ситуации.



21 секрет улучшения семейной кармы слушать на видеосервисе Wink.