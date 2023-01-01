21 день — план здорового иммунитета. Как быстро улучшить свой метаболизм и устойчивость к инфекциям. Асим Малхотра. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Хорошее питание, умеренная физическая активность, снижение стресса, достаточное количество сна и дружеского общения — вот основные компоненты, из которых, по мнению доктора Асима Малх�отры, складываются здоровый метаболизм и крепкий иммунитет.

Профилактика болезней обходится государственной системе здравоохранения намного дешевле, чем их лечение. О том, какие меры помогли бы улучшить здоровье целых народов, расскажет эта книга.



21 день — план здорового иммунитета слушать на видеосервисе Wink.