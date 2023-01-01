WinkАудиокниги21 день — план здорового иммунитета. Как быстро улучшить свой метаболизм и устойчивость к инфекциям. Асим Малхотра. Ключевые идеи книги
21 день — план здорового иммунитета. Как быстро улучшить свой метаболизм и устойчивость к инфекциям. Асим Малхотра. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Саморазвитие35 мин18+
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Сюжет
Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.
Хорошее питание, умеренная физическая активность, снижение стресса, достаточное количество сна и дружеского общения — вот основные компоненты, из которых, по мнению доктора Асима Малх�отры, складываются здоровый метаболизм и крепкий иммунитет.
Профилактика болезней обходится государственной системе здравоохранения намного дешевле, чем их лечение. О том, какие меры помогли бы улучшить здоровье целых народов, расскажет эта книга.
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