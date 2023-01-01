2. Геноциды и их отрицание. Катерина Логинова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Теории заговора необыкновенно популярны сейчас. Не менее популярны они были и сто лет назад, и тысячу лет назад. В чем же причины этой популярности и столь головокружительного успеха? По мнению автора, теории заговора помогают нам выживать. Наш мозг создает их и выбирает их, потому что они созвучны ему – это результат работы нашей лимбической системы. Потому теории заговора неискоренимы. Но их изучение может помочь нам разобраться в механизмах работы нашего мозга, лучше понять себя и те социальные системы, в которых мы существуем.



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