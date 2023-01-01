1984. Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый / Nineteen Eighty-Four. Джордж Оруэлл (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Роман «1984» – вершина творчества Джорджа Оруэлла. В нем показано общество, в котором люди четко разделены на классы: верхний, привилегированный, партийная верхушка; средний, не имеющий права ни на что, находящийся под постоянным прицелом телекамер и подслушивающих устройств, лишенный общения и эмоций, делающий механическую работу по регулярному переписыванию истории, обделенный во всем; низший – как бы пролетариат. В этом обществе искореняется любая мысль; человек живет в страхе наказания, которое неизбежно последует за любую провинность. Такое общество уничтожает в человеке все человеческое. Чтобы человек меньше думал, примитивизируется язык, переписываются книги и газеты, поощряется доносительство, предательство – даже своих близких. Не остается ничего святого и, соответственно, ничего, для чего хотелось бы жить. Этот роман – захватывающее, но страшное повествование о том, что могло бы произойти и в СССР времен Сталина, если бы история повернулась иначе.



1984 слушать на видеосервисе Wink.