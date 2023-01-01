1922: Эпизоды бурного года. Ник Реннисон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

События 1922 года отразились на всем ХХ веке, и продолжают влиять на нас сто лет спустя. Империи пали. Официально был создан Советский Союз, а Италия Муссолини стала первым фашистским государством. Впервые полностью опубликованы «Бесплодная земля» Т. С. Элиота и «Улисс» Джеймса Джойса. В США сухой закон был на пике, а потрясенная чередой скандалов голливудская киноиндустрия продолжала расти. Появилось новое средство массовой информации – радио, а в Британии основали Би-би-си. В послевоенном обществе, уже измененном кровопролитной травмой и пандемией, нравы прошлого казались еще более устаревшими «ревущие двадцатые» начали грохотать, возвестив начало «века джаза».



1922: Эпизоды бурного года слушать на видеосервисе Wink.