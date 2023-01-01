19 ловушек для менеджеров. Джон Эйкен (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сегодня в распоряжении менеджеров целый арсенал подходов к тому, что НУЖНО ДЕЛАТЬ, чтобы стать успешным руководителем. Но как узнать, чего ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ? Вариантов всего два: либо Вы получаете знания от человека, уже имеющего опыт решения подобных проблем, либо учитесь на… своих ошибках. Tак зачем же идти трудным путем? Аудиокнига «19 ловушек для менеджеров» рассказывает о самых распространенных ошибках, которые допускают менеджеры, и о том, как их избежать. Легендарный Джон Вон Эйкен станет Вашим персональным гидом. Опираясь на собственный опыт, он проведет Вас в обход всех ловушек и даст практические советы, которые помогут избежать этих подводных камней управления.



19 ловушек для менеджеров слушать на видеосервисе Wink.