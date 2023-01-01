15 уроков Лиз Бурбо. Исцели травмы, которые мешают тебе быть счастливым, любимым и богатым. Мария Абер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Для каждого, кто хочет избавиться от внутренней боли. Эта аудиокнига для тех, кто устал от несчастливой жизни и готов менять ее и меняться сам! Эта аудиокнига для тех, кто устал от непонимания и хочет сделать отношения с окружающими людьми более гармоничными! Эта аудиокнига для тех, кто устал от отсутствия любви и хочет научиться подлинной любви к себе, обрести веру в свои силы и покой в сердце! Лиз Бурбо – автор двух десятков бестселлеров, основатель системы личностного роста, опытный тренер и духовный учитель для тысяч людей со всего мира. Ее советы помогли множеству людей осознать ответственность за свою жизнь прежде всего перед самим собой, постичь свои истинные желания, признать настоящего себя, а значит, начать жить более осознанно и впустить успех в свою жизнь. Эта аудиокнига-тренинг предлагает 40 упражнений, которые помогут освоить систему Луз Бурбо.



15 уроков Лиз Бурбо слушать на видеосервисе Wink.