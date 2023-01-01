15 секретов управления временем. Кевин Круз
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15 секретов управления временем. Кевин Круз

15 секретов управления временем. Кевин Круз (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Зарубежная литература327 мин12+
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Сюжет

Перед вами книга о тайм-менеджменте… без тайм-менеджмента! Оказывается, действительно успешные люди в своей жизни вовсе не используют приемы, о которых традиционно говорят специалисты по управлению временем. Кевин Круз специально изучил привычки нескольких тысяч профессионалов, но так и не нашел никакой взаимосвязи между обучением тайм-менеджменту и продуктивностью, снижением уровня стресса или ощущением счастья. Тогда он опросил миллиардеров, предпринимателей, олимпийских чемпионов и сформулировал основные принципы управления временем, которые работают в реальной жизни. Благодаря им вы сможете удвоить вашу продуктивность без переработок и перенапряжения. Почему стоит слушать Потому что с ее помощью вы освоите массу полезных привычек, которые позволят вам: – сэкономить несколько часов в неделю и потратить их на хобби, отдых или общение с семьей – уходить с работы вовремя, не чувствуя вины за невыполненные задачи – узнать свои настоящие приоритеты и начать, наконец, уделять время действительно важным для вас вещам – избежать стресса при планировании и выполнении дел. Об авторе Кевин Круз – автор бестселлеров, востребованный лектор и основатель нескольких успешных компаний из списка Inc 500. Консультирует топ-менеджеров крупнейших корпораций и членов конгресса. Когда-то работал круглыми сутками, пытаясь удержать маленькую компанию на плаву, но настоящего успеха ему удалось достичь только благодаря эффективной системе управлением времени.

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