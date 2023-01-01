15 лидеров, которые изменили историю. Военное дело. Чарльз Филлипс
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15 лидеров, которые изменили историю. Военное дело. Чарльз Филлипс

15 лидеров, которые изменили историю. Военное дело. Чарльз Филлипс (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
История, Биографии и мемуары221 мин12+

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Сюжет

За каждым поворотным событием истории стоят люди, чьи решения привели к миру, который мы имеем сегодня. Чарльз Филиппс предлагает проанализировать личности и ключевые качества 14 наиболее харизматичных и вдохновляющих гениев военного дела и полководцев всех времен. Узнайте, какие факторы повлияли на их путь, как им удавалось изменять исходы войн и совершать невозможное.

15 лидеров, которые изменили историю слушать на видеосервисе Wink.

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