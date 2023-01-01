130 дней. Юлия Юлина (книга, 2015) слушать онлайн

Сюжет

История повествует о событиях в жизни нескольких героев, постепенно связывая их друг с другом. Белокурая красавица Ирина проживает невзрачную жизнь офисной пчелки. На нее давит бремя работы, ипотеки и неудач в личной жизни. В свои двадцать шесть лет она разучилась радоваться жизни и не видит возможностей выбраться из этого замкнутого круга. Единственное живое существо, которое хоть как-то спасает ее от хандры – ее белая кошка. Неожиданно события разворачиваются так, что Ирина знакомится с богатым харизматичным мужчиной, который на много старше ее. Влюбляясь в девушку, он освобождает ее от страхов и суеты, которые ее мучают. Он дает ей свободу и вселяет уверенность в себя и в будущее. Она испытывает сильное чувство привязанности к нему и благодарности, но не любовь. Периодически Ира читает блог одного молодого мужчины, которым восхищается и которого никогда не видела. В тайне Ира мечтает об их встрече. В это время пропадает лучший друг Ирины, ее питомец – белая кошка – и найти ее не удается. Максим Румянцев – молодой успешный психолог, заработавший свое состояние на торговле ценными бумагами. Он развлекает себя тем, что ведет блог, который пользуется большим успехом в интернете. Ведя психологическую практику, он обнаруживает, что двое незнакомых между собой людей рассказывают ему про одну и ту же девушку по имени Ирина. Один из них – тот самый харизматичный мужчина, с которым знакома Ирина. Догадавшись, что речь идет об одном человеке, что-то необъяснимое тянет Максима к Ирине. Но текущие события в его жизни не дают распутать и найти Ирину до тех пор, пока он не узнает, что девушку похитили. Белая кошка уверена в том, что все люди – слуги для таких, как она. Кошка оценивает происходящие события через призму этого убеждения. Поэтому ей не нравится, когда ее «служанка» приносит в дом щенка и она решает отомстить. Кошка уходит из дома. Во время путешествия по улицам Москвы с ней происходят разные перипетии, и, в конечном итоге, кошка оказывается в кошачьем приюте, где знакомится с обычным дворовым котом. По стечению обстоятельств этот кот принадлежит тому самому психологу Максиму Румянцеву. Максим раскручивает тайны похищения Ирины. А найти ее почти безжизненное тело помогает та самая белая кошка, которую Максим накануне забирает из приюта вместе со своим котом. Именно благодаря неприятностям и невзгодам, Ирина и Максим находят друг друга и понимают, что их любовь стоила всех испытаний, которым их подвергла судьба.



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