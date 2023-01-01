12 встреч, меняющих судьбу. Практики Мастера. Денис Чернаков
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12 встреч, меняющих судьбу. Практики Мастера. Денис Чернаков

12 встреч, меняющих судьбу. Практики Мастера. Денис Чернаков (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология503 мин16+

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Сюжет

Профессиональный психолог и коуч Денис Чернаков впервые делится с читателями самыми современными психологическими технологиями, которые до этой поры были доступны лишь немногим на очень дорогостоящих курсах и тренингах. Эффективность их проверена и доказана тысячами учеников по всему миру. Эти технологии преподаются читателю в виде увлекательного романа. Главный герой, Макс, «случайно» встречается с профессиональным коучем, психологом и узнает в нем своего одноклассника. Они договариваются о работе над жизнью Макса с одним простым правилом: Макс обязан выполнять все задания, что получает, в срок. Герой соглашается, даже не предполагая, что ему предстоит посетить дальние страны, изменить отношения с родными, стать совладельцем фирмы, встретить настоящую любовь и полностью преобразить жизнь… Эта книга поможет изменить отношение к себе и отношения с окружающими, найти свое место в жизни, правильно расставить приоритеты, открыть в себе новые грани и возможности. И помни – у тебя не будет второго шанса прожить жизнь так, как мечтаешь.

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